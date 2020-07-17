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Еще один молодой белорусский хоккеист покинул США и подписал контракт с минским «Динамо»

18.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» договорилось о контракте с 21-летним белорусским нападающим Максимом Сушко.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В прошлом сезоне Сушко выступал в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс». В 53 играх он набрал 21 (11+10) очко. Отметим, что эта команда является фарм-клубом «Филадельфии Флайерс», которая задрафтовала Сушко в 2017 году.

Ранее минское «Динамо» объявило о возвращении из Северной Америки Ильи Соловьева, Егора Шаранговича, Владимира Алистрова и Ильи Усова.

 
 
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Минское «Динамо» договорилось о контракте с 21-летним белорусским нападающим Максимом Сушко.
 
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