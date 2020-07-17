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Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эдуард Ханок – частый гость на «Славянском базаре». Говорит, что нынешний фестиваль как глоток свежего воздуха для артистов.
Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси:
У меня сегодня такой как бы юбилейный момент, потому что в этом году исполняется 50 лет выходу моей песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая». И очень приятно, что я сегодня буду слушать ее в исполнении Эдуарда Хиля – но младшего.
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Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24...
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