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С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

17.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

В нем приняли участие 16 организаций. Каждый конкурсант должен был придумать уникальный эскиз в стиле своей компании.

Так, например, «Зеленстрой» Октябрьского района представил скамейку, украшенную железными листьями – она и была признана лучшей.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

Детский сад № 352 подготовил лавочку с полкой для буккроссинга. А в скамейку «Ремавтодора» встроена зарядка для телефонов. Работы всех конкурсантов можно увидеть и протестировать в сквере Сеножаны на улице Левкова.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Будет общий конкурс, городской уже. Среди районов мы выставим несколько наших скамеек интересных.

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

Очень здорово, что в этом сквере скамейки все разные, каждая имеет свою индивидуальность. Я думаю, каждый находит свое.

Люди в материале: Александр Мацевич

 
 
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Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе...
 
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