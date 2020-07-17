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С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, например, «Зеленстрой» Октябрьского района представил скамейку, украшенную железными листьями – она и была признана лучшей.
Детский сад № 352 подготовил лавочку с полкой для буккроссинга. А в скамейку «Ремавтодора» встроена зарядка для телефонов. Работы всех конкурсантов можно увидеть и протестировать в сквере Сеножаны на улице Левкова.
Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Очень здорово, что в этом сквере скамейки все разные, каждая имеет свою индивидуальность. Я думаю, каждый находит свое.
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Новости Беларуси. Кованые и деревянные лавочки, места для чтения и фотографий. В Октябрьском районе подвели итоги конкурса скамеек, сообщили в программе...
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