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Встреча победителей: в Минск приехали чемпионы Олимпиады-80

17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплые объятья, улыбки и разговоры. В Минске встретились чемпионы и призеры Олимпиады-80. Повод юбилейный: те Олимпийские игры прошли 40 лет назад, передает телеканал «МИР 24».

За сборную СССР выступали 46 белорусских атлетов, которые принесли в копилку страны 33 медали. Владимир Парфенович завоевал три золота. Чувство грандиозности соревнований живо до сих пор.

«Гордость за страну. Это самое важное. Можно было видеть, как страна расцвела. Как она преобразилась. Как люди относились к проведению такого мероприятия. Все гордились тем, что Москва смогла провести такие соревнования», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Владимир Парфенович.

На кадрах сорокалетней давности тяжелоатлет Леонид Тараненко устанавливает мировой и олимпийский рекорды. Спортсмен поднял штангу в толчке весом в 240 килограммов, в сумме двоеборья «поднял» 422 с половиной килограмма. Говорит, установка была только на золото.



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Теги: Минск
 
 
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За сборную СССР выступали 46 белорусских атлетов, которые принесли в копилку страны 33 медали.
 
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