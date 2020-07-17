|
Встреча победителей: в Минск приехали чемпионы Олимпиады-80
17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теплые объятья, улыбки и разговоры. В Минске встретились чемпионы и призеры Олимпиады-80. Повод юбилейный: те Олимпийские игры прошли 40 лет назад, передает телеканал «МИР 24».
На кадрах сорокалетней давности тяжелоатлет Леонид Тараненко устанавливает мировой и олимпийский рекорды. Спортсмен поднял штангу в толчке весом в 240 килограммов, в сумме двоеборья «поднял» 422 с половиной килограмма. Говорит, установка была только на золото.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сборную СССР выступали 46 белорусских атлетов, которые принесли в копилку страны 33 медали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)