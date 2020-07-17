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«Славянский базар – 2020». Главное за второй фестивальный день
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» прошёл под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бут, корреспондент:
Вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей, «Славянский базар» в эфире. Кто-то уже назвал его главным open air в Европе. О том, что фестиваль ждали, сегодня говорят витебчане, гости города, приехавшие артисты и даже политики.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Эдуард Ханок – частый гость на «Славянском базаре». Говорит, что нынешний фестиваль как глоток свежего воздуха для артистов.
А девчонка всегда лишь смеялась она, говорила, что все ерунда. Специально для канала СТВ.
В Андрея Державина в 90-х были влюблены едва ли не все девушки. «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина» – что не песня, то хит. Потом лет 15 он был вне сольной карьеры. Но поклонники заставили выйти к зрителю снова в роли соло-исполнителя. Кстати, впервые в Витебске Державин был в самом начале 2000-х.
Андрей Державин, артист (Россия):
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Зажгут, но уже завтра, и самые юные артисты фестиваля – участники Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Это 17 мальчишек и девчонок из разных стран мира. Беларусь представляет Ангелина Ломако.
Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
В эти минуты проходит жеребьевка и взрослого конкурса. Роман Волознев представит Беларусь. Кстати, выступят старшие конкурсанты дважды в воскресенье, 19 июля. И финал состоится – и это нововведение – в рамках концерта-закрытия фестиваля. Он же будет проходить под эгидой Дня Беларуси.
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Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» прошёл под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24...
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