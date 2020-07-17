В Жодино Сергей Рачков посетил предприятие «Світанак»

Источник материала: ОНТ

О поиске новых рынков сбыта говорили сегодня в Жодино. После пандемического перерыва страны постепенно открываются для торговли. И этот период нужно использовать для налаживания новых связей. Помимо БелАЗа в городе есть и другие предприятия.

Сенатор Сергей Рачков для посещения выбрал «Свiтанак». Последние несколько месяцев здесь шили медицинские маски. Сейчас рынок насыщен, необходимости в них нет. Предприятие возвращается к своему обычному ассортименту. А поскольку не за горами учебный год, важно обеспечить детей школьной и спортивной формой. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности ознакомился с ассортиментом и поговорил с коллективом, чтобы больше узнать о проблемах и чаяниях.

Прогулявшись по Жодино, Сергей Рачков отметил, что он очень сильно изменился. Теперь белорусские города не хуже, а порой даже лучше европейских.

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