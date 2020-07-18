Цифровая экономика: в банках в следующем году могут появиться смарт-контракты

Источник материала: ОНТ

В обход бумажного документооборота и с существенной экономией времени. В банках страны уже в следующем году могут появиться смарт-контракты. Сейчас специалисты готовят нормативно-правовые документы и берутся за создание программного обеспечения (здесь помогут резиденты Парка высоких технологий). Дальше – тестирование, а там и в массовое пользование.





Работать «умные контракты» будут по технологии блокчейн (это на сегодня, пожалуй, самая надежная и безопасная система). Никаких посредников, подмен документов и самое главное – автоматическое выполнение всех условий договора.

Татьяна Рускевич, начальник главного управления платёжной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси: «Для понимая, что это, можно привести пример в обычной жизни – это каршеринг, самокаты, велосипеды, которые сегодня, мы видим, по Минску стоят. Можно к нему прийти, оплатить, разблокировать и воспользоваться вот этой услугой. Вот точно также в банковской системе будет возможность легко и быстро, выполнив определенные действия, запустить предоставление какой-то банковской услуги. Планируем, что в следующем году это будет реально».

На путь цифровой трансформации наша страна встала в 2017-м с принятием декрета Президента №8 «О развитии цифровых технологий». В документе – особые условия для работы ПВТ и его резидентов, а также говорится о технологиях, которые помогут сделать экономику «цифровой». Вот уже как три года в стране работает информационная сеть по технологии блокчейн в банковской сфере и на рынке ценных бумаг. Но цифровая экономика – это не только про блокчейн, криптовалюту и смарт-контракты.

Сергей Енин, исполнительный директор общественного объединения «Информационное общество»: «Правильно определить цифровую экономику как эффективное использование цифровых технологий и ресурсов во всех секторах экономики. Драйверы цифровой экономики – это цифровые платформы, когда создается площадка для взаимодействия между производителями и потребителями, когда посредники исключается. Очень активно используются социальные сети. Современные технологии мобильной связи, включая 5G. Это большие данные, это облачные вычисления, искусственный интеллект. Если в сумме все это работает, вот тогда получается эффект».

Ставка сделана – и она на развитие IT-технологий, а значит, и на цифровую экономику. И с каждым годом информационные горизонты для страны расширяются. Видно это и в денежном эквиваленте. Например, за прошлый год экспорт услуг в Парке высоких технологий увеличился на половину и достиг 2 миллиардов долларов.

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