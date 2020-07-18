|
Цифровая экономика: в банках в следующем году могут появиться смарт-контракты
Источник материала: ОНТ
В обход бумажного документооборота и с существенной экономией времени. В банках страны уже в следующем году могут появиться смарт-контракты. Сейчас специалисты готовят нормативно-правовые документы и берутся за создание программного обеспечения (здесь помогут резиденты Парка высоких технологий). Дальше – тестирование, а там и в массовое пользование.
Работать «умные контракты» будут по технологии блокчейн (это на сегодня, пожалуй, самая надежная и безопасная система). Никаких посредников, подмен документов и самое главное – автоматическое выполнение всех условий договора.
На путь цифровой трансформации наша страна встала в 2017-м с принятием декрета Президента №8 «О развитии цифровых технологий». В документе – особые условия для работы ПВТ и его резидентов, а также говорится о технологиях, которые помогут сделать экономику «цифровой». Вот уже как три года в стране работает информационная сеть по технологии блокчейн в банковской сфере и на рынке ценных бумаг. Но цифровая экономика – это не только про блокчейн, криптовалюту и смарт-контракты.
Ставка сделана – и она на развитие IT-технологий, а значит, и на цифровую экономику. И с каждым годом информационные горизонты для страны расширяются. Видно это и в денежном эквиваленте. Например, за прошлый год экспорт услуг в Парке высоких технологий увеличился на половину и достиг 2 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обход бумажного документооборота и с существенной экономией времени. В банках страны уже в следующем году могут появиться смарт-контракты. Сейчас специалисты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)