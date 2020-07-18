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Этика? Не слышали. Как ОНТ отреагировал на жалобы Цепкало, Колесниковой и Тихановской

18.07.2020 06:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня три главные женщины беларуской политики – Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихновская – подали обращение телеканалу ОНТ. Если быть точнее, жалобу, которая касается сюжетов телеканала, где якобы доказывается вина определенных людей, хотя в суде те еще не были. 

Реакция госТВ не заставила себя ждать: тем же вечером на сайте ОНТ появился пресс-релиз–ответ на обращение. Удивительно, но там даже есть заход на шутку, цитируем: 

«Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Несмотря на это, обращения, поступившие в адрес телеканала, будут рассмотрены в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей.

Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу». 

Оценили юмор государственных журналистов? 


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Сегодня три главные женщины беларуской политики – Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихновская – подали обращение телеканалу ОНТ. Если быть точнее,...
 
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