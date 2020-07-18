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Этика? Не слышали. Как ОНТ отреагировал на жалобы Цепкало, Колесниковой и Тихановской
Источник материала: KYKY>
Сегодня три главные женщины беларуской политики – Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихновская – подали обращение телеканалу ОНТ. Если быть точнее, жалобу, которая касается
Реакция госТВ не заставила себя ждать: тем же вечером на сайте ОНТ появился
«Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Несмотря на это, обращения, поступившие в адрес телеканала, будут рассмотрены в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей.
Оценили юмор государственных журналистов?
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