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Прогноз по валютам: продолжит ли укрепляться белорусский рубль к валютной корзине?

18.07.2020 06:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– Если говорить о внешних тенденциях этой недели, то первая из них – это рост евро к доллару. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1290 до 1,1390, или на 0,8%.

Второй заметной тенденцией было падение российского рубля к иностранным валютам.

Доллар в России подорожал с 71,2 российского рубля до 71,7, или на 0,7%.

Евро вырос с 80,4 до 81,7 российского рубля, или на 1,6%.

При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,26%, евро - на 0,42%, а российский рубль - на 1,95%.

Стоимость валютной корзины снизилась за неделю на 1,44%. Это уже вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине. Надо также отметить, что это самое сильное недельное укрепление рубля к валютной корзине с середины апреля этого года.

Что это значит?

Основной причиной укрепления белорусского рубля может быть уплата налогов, которая предстоит на следующей неделе. И, кстати говоря, именно это может стать причиной того, что рубль продолжит укрепляться.

На будущей неделе доллар может снизится до 2,37 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 2,72 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,28 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Иностранные валюты на этой неделе подешевели. Продолжат ли они падение на следующей неделе? От каких факторов это зависит? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал...
 
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