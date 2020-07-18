Битлы объединились ради песни: Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню

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Экс-участники знаменитой "ливерпульской четверки" объединились для записи новой композиции. Это произошло впервые после распада культовой группы.

Бывшие участники известной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню. Британские музыканты представят новую версию песни A Beautiful Night Маккартни, пишет NME.





Композицию презентуют одновременно с переизданием альбома 78-летнего Маккартни Flaming Pie 1997 года. 80-летний Ринго Старр примет участие в записи клипа на песню и мини-альбома с этим треком.





Пластинка будет также содержать 32 бонусные аудиодорожки и книгу на 128 страниц с фотографиями, сделанными первой женой Маккартни Линдой.





"Я годами говорил Ринго о том, как было бы здорово сделать что-то вместе, потому что мы, по сути, вне The Beatles ничего толком так и не записали", - рассказал исполнитель.





Как сообщалось, Пол Маккартни работает над первым мюзиклом. В его основу положен фильм Фрэнка Капры Эта прекрасная жизнь, вышедший на экраны в 1946 году.





Также напомним, что ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles. Жука обнаружили в самом центре Амстердама.



