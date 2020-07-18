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Как победить нефотогеничность? Блогерша вызвала восторг у пользователей Instagram своими советами

18.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как победить нефотогеничность? Блогерша вызвала восторг у пользователей Instagram своими советами

Американская блогерша продемонстрировала подписчикам несколько эффективных приемов, которые помогут сделать фото впечатляющими. Свои советы она опубликовала в Instagram.

Жительница США Бонни Родригес Крживицки делится с подписчиками секретами удачного фото. На каждом из коллажей показан неправильный и правильный варианты.

Согласно ее философии, чтобы сделать отличное фото и впечатлить окружающих, достаточно грамотно подойти к ракурсу фото и положению тела.

Например, на одном из фото девушка показала вариант фото в летнем длинном сарафане. Рядом с обычным,  непримечательным фото она вклеила удачный кадр, где просто чуть отставила ногу в сторону и положила руку на пояс. Так получился более интересный вариант фотографии, где наряд и сама фигура смотрятся более удачно.

К слову, автор аккаунта не обладает параметрами модели, но это не мешает ей создавать фотошедевры. Бонни преуспевает в своем деле, собрав уже почти 700 тысяч подписчиков и множество благодарных комментариев.


Фото: Instagram

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Американская блогерша продемонстрировала подписчикам несколько эффективных приемов, которые помогут сделать фото впечатляющими. Свои советы она опубликовала...
 
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