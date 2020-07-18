В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей

Источник материала: ОНТ

С 20 июля в Нью-Йорке (США) откроются зоопарки, ботанические сады, возобновятся спортивные состязания без зрителей и кинопроизводство. Кинотеатры, музеи и торговые центры при этом останутся закрытыми. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По решению властей, Нью-Йорк вступит в четвертую стадию открытия на фоне улучшающейся эпидемиологической обстановки.

Куомо также напомнил, что четвертая стадия разрешает открытие школ в соответствии с инструкциями штата. Будут возобновлены и спортивные игры, но при отсутствии зрителей на трибунах. Ботанические сады и зоопарки будут принимать до 33% от максимального числа возможных посетителей. Разрешается и работа медиа-индустрии на улице, в частности производство телевизионных шоу и кино

Закрытыми остаются кинотеатры, спортзалы, залы ресторанов, торговые центры и музеи.

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