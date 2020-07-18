Ученые: «британскую Атлантиду» затопило 20-метровое цунами

Источник материала: ОНТ

Район Великобритании, известный как «британская Атлантида», был затоплен около 8200 лет назад, когда по нему прошла огромная волна цунами. Стихийное бедствие было спровоцировано мощным оползнем у западных берегов Норвегии. Об этом пишет Planet Today со ссылкой на Geosciences.

В те времена население Британских островов представляло собой небольшие общины охотников. Они жили в прибрежных районах. Ученые считают, что 20-метровое цунами погубило до 25% от 50-тысячного населения островов.

Исследователи предположили, что цунами вызвал оползень у берегов Норвегии, который стал результатом потепления после завершения ледникового периода. Дестабилизированная континентальная порода в огромном объеме обрушилась в море. Ученые из Университета Брэдфорда заявляют, что оползень мог бы покрыть всю современную Шотландию слоем в восемь метров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram