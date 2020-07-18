ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: «британскую Атлантиду» затопило 20-метровое цунами

18.07.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые: «британскую Атлантиду» затопило 20-метровое цунами

Район Великобритании, известный как «британская Атлантида», был затоплен около 8200 лет назад, когда по нему прошла огромная волна цунами. Стихийное бедствие было спровоцировано мощным оползнем у западных берегов Норвегии. Об этом пишет Planet Today со ссылкой на Geosciences.

В те времена население Британских островов представляло собой небольшие общины охотников. Они жили в прибрежных районах. Ученые считают, что 20-метровое цунами погубило до 25% от 50-тысячного населения островов.

Исследователи предположили, что цунами вызвал оползень у берегов Норвегии, который стал результатом потепления после завершения ледникового периода. Дестабилизированная континентальная порода в огромном объеме обрушилась в море. Ученые из Университета Брэдфорда заявляют, что оползень мог бы покрыть всю современную Шотландию слоем в восемь метров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Район Великобритании, известный как «британская Атлантида», был затоплен около 8200 лет назад, когда по нему прошла огромная волна цунами. Стихийное бедствие было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: Ребята, а вы чего от них ждете? Брошюрку «как свергнуть режим за 20 дней»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика