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«Радыё Свабода»: «Власти пытаются остановить наше вещание»

18.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполняющая обязанности президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Дейзи Синделар заявила, что власти пытаются остановить вещание и помешать зрителям получить доступ к достоверным новостям, пишет tut.by

 «Тот факт, что наши коллеги подверглись нападению посреди прямой трансляции, не оставляет сомнений в том, что власти пытаются остановить наше вещание и помешать аудитории получить доступ к достоверным новостям», — говорится в официальном заявлении Дейзи Синделар.

На днях, 15 июля, жестко и брутально был задержан журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович. В задержании участие принимали семь сотрудников ОМОНа. На журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксировали перелом носа и наложили несколько швов. Антон Трофимович собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников ОМОНа.



Всего за время предвыборной кампании и акций протестов было задержано пять сотрудников «Радыё Свабода». Анонимные источники прислали журналистам аудиозаписи, на которых слышны, возможно, разговоры милиции (официально это не подтверждено). Если эти записи достоверные, то они говорят о том, что сотрудники понимали, кого задерживают и делали это целенаправленно.

«Согласно аудиозаписи, это рассчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел Беларуси», — заявила Дейзи Синделар.
 
 
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Исполняющая обязанности президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Дейзи Синделар заявила, что власти пытаются остановить вещание и помешать зрителям...
 
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