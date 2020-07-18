|
Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе
Источник материала: СТВ
В 2018 году сингапурские учёные занимались глубоководной съемкой у побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия). В ходе исследования был обнаружен второй по величине вид изоподов, который внешне похож на огромного таракана.
Как
Всего было обнаружено 12 новых видов, в их числе – Bathynomus raksasa. Этот «морской таракан» обитает на дне океана и питается останками умерших животных. В длину этот изопод достигает 50 сантиметров.
Своим крупным размером представитель океанической фауны обязан низким температурам и отсутствию хищников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году сингапурские учёные занимались глубоководной съемкой у побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия). В ходе исследования был обнаружен второй по величине...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)