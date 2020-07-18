Непобежденный боксер Трэвелл Мэзион погиб в аварии









Как сообщает TMZ, автомобиль, которым управлял Мэзион, выехал на встречную полосу, задел одну из машин и врезался в другую. Боксер погиб на месте, а 61-летний водитель, в которого он врезался, скончался в больнице.





В настоящее время полиция пока не установила причин, по которым автомобиль Мэзиона выехал на встречную полосу.





Мэзион, известный по прозвищу Черная Магия, пришел в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. Боксер, выступавший в первом полусреднем весе, провел 17 поединков, одержав в них 17 побед, в том числе 13 нокаутом.





Его последним соперником был мексиканец Фернандо Кастанеда, который в январе 2020 года потерпел поражение нокаутом за 58 секунд. В том бою Мэзион завоевал вакантный титул WBC-NABF.



