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Непобежденный боксер Трэвелл Мэзион погиб в аварии

18.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Непобежденный американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП.



Как сообщает TMZ, автомобиль, которым управлял Мэзион, выехал на встречную полосу, задел одну из машин и врезался в другую. Боксер погиб на месте, а 61-летний водитель, в которого он врезался, скончался в больнице.

В настоящее время полиция пока не установила причин, по которым автомобиль Мэзиона выехал на встречную полосу.

Мэзион, известный по прозвищу Черная Магия, пришел в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. Боксер, выступавший в первом полусреднем весе, провел 17 поединков, одержав в них 17 побед, в том числе 13 нокаутом.

Его последним соперником был мексиканец Фернандо Кастанеда, который в январе 2020 года потерпел поражение нокаутом за 58 секунд. В том бою Мэзион завоевал вакантный титул WBC-NABF.
 
 
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Непобежденный американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП.
 
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