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Подгорание пищи едва не привело к непоправимым последствиям

18.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В будний июльский день ивацевичским жители дома №36 по улице Депутатской райцентра сообщили спасателям о запахе гари в подъезде. Когда подразделения службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место вызова, из-под двери квартиры на первом этаже шел дым. Применив шанцевый инструмент, работники МЧС проникли в жилище. Как выяснилось, на электроплите произошло подгорание пищи.

Подгорание пищи едва не привело к непоправимым последствиям

В квартире проживает пенсионерка 1938 года рождения вместе со своим сыном. Хозяйка была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала года на территории района это уже седьмой случай вызова пожарных подразделений, причиной которого стало оставление без присмотра на плите готовящейся пищи.

Подгорание пищи едва не привело к непоправимым последствиям

Люди нередко забывают, что оставленная на включенной плите кастрюля или сковорода — прямая дорога к пожару. Во избежание происшествий, которые могут закончиться трагично, необходимо четко понимать: приступать к готовке у плиты можно лишь с условием, что вы готовы контролировать весь процесс до его полного завершения. Рядом с плитой не должно быть легковоспламеняющихся материалов и предметов и, конечно, в жилище необходимо установить автономный пожарный извещатель.

 
 
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  В будний июльский день ивацевичским жители дома №36 по улице Депутатской райцентра сообщили спасателям о запахе гари в подъезде. Когда подразделения службы по...
 
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