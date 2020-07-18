Подгорание пищи едва не привело к непоправимым последствиям

Источник материала: Виртуальный Брест

В будний июльский день ивацевичским жители дома №36 по улице Депутатской райцентра сообщили спасателям о запахе гари в подъезде. Когда подразделения службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место вызова, из-под двери квартиры на первом этаже шел дым. Применив шанцевый инструмент, работники МЧС проникли в жилище. Как выяснилось, на электроплите произошло подгорание пищи.





В квартире проживает пенсионерка 1938 года рождения вместе со своим сыном. Хозяйка была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала года на территории района это уже седьмой случай вызова пожарных подразделений, причиной которого стало оставление без присмотра на плите готовящейся пищи.





Люди нередко забывают, что оставленная на включенной плите кастрюля или сковорода — прямая дорога к пожару. Во избежание происшествий, которые могут закончиться трагично, необходимо четко понимать: приступать к готовке у плиты можно лишь с условием, что вы готовы контролировать весь процесс до его полного завершения. Рядом с плитой не должно быть легковоспламеняющихся материалов и предметов и, конечно, в жилище необходимо установить автономный пожарный извещатель.