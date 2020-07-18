ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр образования РБ высказался против профильных классов по медицине

18.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался против идеи открытия профильных классов в белорусских школах, готовящих к определенной профессии и требующих дополнительных знаний сверх утвержденной школьной программы.




По его словам, исключение составляют педагогические и аграрные классы.

«Нет ничего невозможного. Но если говорить откровенно, я не сторонник этого», - ответил Карпенко, отвечая на вопрос жительницы Борисова о возможности создания в школах профильных классов по медицине.

«А вот в Москве существует проект «Медицинские классы в московских школах». Они сотрудничают с лучшими медицинскими специалистами. Учащиеся этих классов не только изучают на повышенном уровне химию и биологию, но и информатику, физику, математику и могут посещать курсы «Биотехнологии», «Физиология», «Анатомия». А в нашей стране возможно открытие таких медицинских классов?», - спросила она.

«Боюсь, чтобы мы не отбили желание идти в медицинский. Медики сегодня и так учатся шесть лет, затем еще интернатура. А мы человека со школьной скамьи начнем загружать. Дети могут потерять интерес, устать, в конце концов. К таким экспериментам нужно подходить аккуратно», - высказался министр.

«Ведь почему появились аграрные и педагогические классы? В этих профессиях не хватает кадров. И на такие специальности ощущается нехватка абитуриентов. Надеемся, профильные классы решат эту проблему — у выпускников есть преференции при поступлении. Проблем по медицинскому профилю нет — там серьезные конкурсы», - пояснил Карпенко.

Вместе с тем, он не против профориентационной работы: «Возможно, детей, которые хотят поступать в медвуз, нужно заинтересовать медицинской тематикой. Может быть, выехать в медицинский колледж, дать им там подержать в руках медицинские аппараты. Профориентационную работу надо выстроить».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался против идеи открытия профильных классов в белорусских школах, готовящих к определенной профессии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сбросивший 50 кг зожник рассказал о плюсах и минусах ходьбы с палками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика