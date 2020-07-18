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Взрыв в метро в Киеве: число пострадавших увеличилось

18.07.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в метро в Киеве: число пострадавших увеличилось

В результате взрыва в Киеве в пятницу  вечером 17 июля возле входа в метро «Шулявская» пострадали четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее городской голова Виталий Кличко заявил, что у входа в метро  взорвалось неизвестное устройство.

По информации Нацполиции, один из травмированных - 22-летний студент - сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что в момент взрыва он находился к устройству ближе всех и получил  множественные травмы ног. Еще три человека после оказания помощи медиками были отпущены домой.

Со слов очевидцев, а также по предварительной информации Нацполиции, взрывное устройство было заложено в мусорную урну.

Взрывом в вестибюле станции метро «Шулявская» выбиты стекла в окнах. Поиски новых подозрительных или опасных предметов на прилегающей территории ничего не дали.

Обстоятельства выясняются. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сейчас киевское метро работает в штатном режиме, станция открыта для пассажиров.

 

Фото: Национальная полиция Украины

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В результате взрыва в Киеве в пятницу  вечером 17 июля возле входа в метро «Шулявская» пострадали четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее городской...
 
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