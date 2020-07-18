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Полицейские застрелили мужчину после отказа надеть маску

18.07.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полицейские застрелили мужчину после отказа надеть маску

Канадские полицейские застрелили 73-летнего мужчину, который отказался надеть медицинскую маску в супермаркете. Об этом информирует The Mirror.

Уточняется, что в магазине в городе Миден (провинция Онтарио) пожилого мужчину попросили надеть маску. После этого пенсионер напал на работника заведения. Агрессивно настроенного покупателя вывели из магазина.

Обиженный мужчина вышел из здания и сел в автомобиль. Он попытался сбить нескольких человек, которые выводили его на улицу. После пожилой канадец хотел скрыться с места происшествия.

Полиция вычислила нарушителя по номерным знакам. У правоохранителей, прибывших к дому мужчины, произошел с ним конфликт. Отмечается, что двум офицерам пришлось выстрелить в пенсионера. Раненного госпитализировали. Он умер в больнице.

Фото: cp24

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Канадские полицейские застрелили 73-летнего мужчину, который отказался надеть медицинскую маску в супермаркете. Об этом информирует The Mirror. Уточняется, что в...
 
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