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Журналистку «Белсата» вызывают на допрос по делу о протестах

18.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее задерживали на акции 14 июля.




Екатерину Андрееву вызывают в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Журналистка «Белсата» вела стрим 14 июля с массовых протестов против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

ОМОН насильно задержал журналистку и забросил в микроавтобус. Через несколько часов ее освободили.

15 июля стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ст. 342 УК за протесты накануне вечером. Задержаны четыре человека.
 
 
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