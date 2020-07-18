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Совет по правам человека продлил мандат Спецдокладчика по Беларуси

18.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет по правам человека продлил мандат Спецдокладчика по Беларуси В ООН приняли резолюцию о положении с правами человека в нашей стране.

Совет по правам человека ООН сегодня принял резолюцию, согласно которой мандат Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси продлен еще на год, пишет правозащитный центр «Весна».

Резолюция о положении с правами человека в Беларуси была принята голосованием с результатом 22 голоса «за», 5 – «против» и 20 – «воздержавшихся».

Резолюция призывает белорусские власти гарантировать проведение свободных, честных и прозрачных президентских выборов, а также принять все возможные меры для содействия мирному процессу в соответствии с международными обязательствами государства.

Совет призвал правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком: позволить ей посетить страну и свободно встречаться с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе гражданским обществом, в своем официальном качестве, чтобы помочь правительству выполнить его международные обязательства по правам человека. Беларусь также должна выполнить рекомендации Спецдокладчика, а также расширить всестороннее сотрудничество с тематическими специальными процедурами ООН.

10 июля Анаис Марэн, которая в настоящее время занимает пост Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси, заявила, что международное сообщество должно продолжать осуществлять контроль за ситуацией с правами человека в преддверии выборов президента, которые должны состояться 9 августа.

Призыв поддержали пять ведущих международных правозащитных организаций: Amnesty International, Civil Rights Defenders, Фонд Домов прав человека, Human Rights Watch и FIDH, которые призвали Совет по правам человека ООН продлить мандат Специального докладчика.

"Последние репрессии против правозащитников, журналистов и представителей политической оппозиции, которые произошли за несколько месяцев до президентских выборов, являются сильным доводом в пользу продления мандата", — говорится в совместном письме правозащитников к Совету.


Мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после «президентских выборов» 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

В 2018 году на должность Спецдокладчика была избрана Анаис Марэн. До этого в течение трех двухлетних сроков пост занимал Миклош Харасти.

Официальный Минск мандат Спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат Спецдокладчика по Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Совет по правам человека продлил мандат Спецдокладчика по Беларуси В ООН приняли резолюцию о положении с правами человека в нашей стране.
 
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