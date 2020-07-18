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В Слуцке и соседних районах введено ограничение на посещение лесов
18.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с установлением жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности в большинстве районов Минской области введено ограничение на посещение лесов. Но это ещё не значит, что лес нельзя посещать от слова «совсем».
Министерство лесного хозяйства с 16 июля ввело ограничение не посещение лесов в Слуцком, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Клецком, Несвижском и ряде других районов столичного региона.
Из соседствующих со Случчиной полностью разрешено посещать леса только в Копыльском и Пуховчиском районах. Это следует из интерактивной
Так чем отличаются ограничения от запретов?
Как пояснил в
В случаях, когда на территории районов вводится запрет (красный), запрещается буквально всё - нельзя не только въезжать в лес на транспорте, но и заходить пешком.
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В связи с установлением жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности в большинстве районов Минской области введено ограничение на посещение лесов. Но это...
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