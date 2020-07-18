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В Слуцке и соседних районах введено ограничение на посещение лесов

18.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с установлением жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности в большинстве районов Минской области введено ограничение на посещение лесов. Но это ещё не значит, что лес нельзя посещать от слова «совсем».

Министерство лесного хозяйства с 16 июля ввело ограничение не посещение лесов в Слуцком, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Клецком, Несвижском и ряде других районов столичного региона.

Из соседствующих со Случчиной полностью разрешено посещать леса только в Копыльском и Пуховчиском районах. Это следует из интерактивной карты Минлесхоза, где ограничения обозначаются жёлтым цветом, запреты - красным.

Так чем отличаются ограничения от запретов?

Как пояснил в эфире СТВ консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко, в случае ограничения нельзя разводить в лесах костры, въезжать в лесные массивы на транспорте и проводить в лесах любые работы, не связанные с лесным хозяйством.

В случаях, когда на территории районов вводится запрет (красный), запрещается буквально всё - нельзя не только въезжать в лес на транспорте, но и заходить пешком.


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В связи с установлением жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности в большинстве районов Минской области введено ограничение на посещение лесов. Но это...
 
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