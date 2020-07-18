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Внедорожнику Mercedes G-класса улучшили оснащение и пересмотрели моторную гамму
Источник материала: Tut.by
Нынешнее поколение Mercedes G-класса присутствует на рынке с 2018 года, но для него уже подготовлено первое обновление, приуроченное к началу нового модельного года.
Одним из главных новшеств стал новый режим работы Desert у системы Dynamic Select — при движении по песку мотор становится более отзывчивым на нажатие педали газа, а «автомат» больше использует пониженные ступени. Обычные стрелочные приборы теперь история — в «базе» у всех версий G-класса теперь будет дисплей с рисованными шкалами, также стандартное оснащение внедорожника включает камеру заднего вида и салонное зеркало заднего вида без рамок.
В рамках фирменной программы индивидуализации G Manufaktur доступны три новых цвета кузова (Classic Grey, Deep Green и China Blue). Еще одно новшество должно снизить интерес к внедорожнику профессиональных угонщиков — G-класс получит новый противоугонный комплекс Urban Guard Vehicle Protection.
Наконец, с осени из гаммы G-класса будет убрана версия G500 с 422-сильным бензиновым V8 4.0. Впредь покупатели смогут выбрать из трех вариантов двигателей для внедорожника — это два трехлитровых дизеля у версий
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Нынешнее поколение Mercedes G-класса присутствует на рынке с 2018 года, но для него уже подготовлено первое обновление, приуроченное к началу нового модельного года.
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