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Лечиться надо: Лукашенко с трудом осилил ступеньки на Славянском базаре
Источник материала: Партизан
Лукашенко с трудом осилил три ступеньки амфитеатра, где проходит Славянский базар в Витебске. Для того, чтобы спуститься, ему пришлось страховать себя левой рукой за спинки стоящих в зале сидений.
Видео, подтверждающее проблемы со здоровьем у белорусского правителя, опубликовал тг-канал «БелоРусский диалог» с комментарием: «Александр Лукашенко не смог самостоятельно спуститься по ступенькам во время церемонии открытия «Славянского базара в Витебске». Сообщают очевидцы».
В прошлом году в сеть попали кадры Армянского ТВ, на которых Лукашенко с трудом одолел спуск по трапу самолета.
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Лукашенко с трудом осилил три ступеньки амфитеатра, где проходит Славянский базар в Витебске. Для того, чтобы спуститься, ему пришлось страховать себя левой рукой...
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