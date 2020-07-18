Лечиться надо: Лукашенко с трудом осилил ступеньки на Славянском базаре





Видео, подтверждающее проблемы со здоровьем у белорусского правителя, опубликовал тг-канал «БелоРусский диалог» с комментарием: «Александр Лукашенко не смог самостоятельно спуститься по ступенькам во время церемонии открытия «Славянского базара в Витебске». Сообщают очевидцы».





В прошлом году в сеть попали кадры Армянского ТВ, на которых Лукашенко с трудом одолел спуск по трапу самолета.



