ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лечиться надо: Лукашенко с трудом осилил ступеньки на Славянском базаре

18.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко с трудом осилил три ступеньки амфитеатра, где проходит Славянский базар в Витебске. Для того, чтобы спуститься, ему пришлось страховать себя левой рукой за спинки стоящих в зале сидений.


Видео, подтверждающее проблемы со здоровьем у белорусского правителя, опубликовал тг-канал «БелоРусский диалог» с комментарием: «Александр Лукашенко не смог самостоятельно спуститься по ступенькам во время церемонии открытия «Славянского базара в Витебске». Сообщают очевидцы».

В прошлом году в сеть попали кадры Армянского ТВ, на которых Лукашенко с трудом одолел спуск по трапу самолета.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко с трудом осилил три ступеньки амфитеатра, где проходит Славянский базар в Витебске. Для того, чтобы спуститься, ему пришлось страховать себя левой рукой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внедорожнику Mercedes G-класса улучшили оснащение и пересмотрели моторную гамму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика