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В США учительница отправила подростку интимные снимки и раскаялась

18.07.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США учительница отправила подростку интимные снимки и раскаялась

Учительницу Рамзи Беарс из Западной Виргинии (США) обвинили в ведении переписки интимного характера со школьником. Как информирует Fox19, 29-летняя женщина призналась в содеянном и раскаялась.

Рамзи признала в суде, что в 2018 году она отправила как минимум четыре фото топлес 15-летнему подростку. Тогда женщина работала в средней школе.

Уточняется, что Беарс – бывшая участница конкурсов красоты и обладательница звания «Мисс Кентукки».

При этом женщина подчеркнула, что как минимум один снимок был отправлен подростку случайно.

Окончательный приговор американке вынесут 17 января 2021 года.

Фото: WSAZ / Kanawha County Sheriff's Office

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Учительницу Рамзи Беарс из Западной Виргинии (США) обвинили в ведении переписки интимного характера со школьником. Как информирует Fox19, 29-летняя женщина...
 
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