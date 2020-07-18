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В США учительница отправила подростку интимные снимки и раскаялась
Источник материала: ОНТ
Учительницу Рамзи Беарс из Западной Виргинии (США) обвинили в ведении переписки интимного характера со школьником. Как
Рамзи признала в суде, что в 2018 году она отправила как минимум четыре фото топлес 15-летнему подростку. Тогда женщина работала в средней школе.
Уточняется, что Беарс – бывшая участница конкурсов красоты и обладательница звания «Мисс Кентукки».
При этом женщина подчеркнула, что как минимум один снимок был отправлен подростку случайно.
Окончательный приговор американке вынесут 17 января 2021 года.
Фото: WSAZ / Kanawha County Sheriff's Office
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Учительницу Рамзи Беарс из Западной Виргинии (США) обвинили в ведении переписки интимного характера со школьником. Как информирует Fox19, 29-летняя женщина...
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