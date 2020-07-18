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Кто из чиновников проведёт для случчан «прямые линии» на следующей неделе

18.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кто из чиновников проведёт для случчан «прямые линии» на следующей неделе

На следующей неделе прямые телефонные линии для случчан проведут представители парламента, «стандарты», зам главврача ЦРБ и сотрудники отделов труда и ЖКХ райисполкома. Информация опубликована на сайте «Слуцкого края».

20 июля с 11.00 в административном здании СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в д. Знамя проведет прием граждан и «прямую телефонную линию» по телефону 9-81-25 председатель Комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам Людмила Ивановна Нижевич, а с 14.00 до 15.00 в СДК аг. Лядно – прием граждан и «прямая телефонная линия» по номеру 7-36-34.

20 июля с 16.00 до 19.00 по телефону 7-56-09 «прямую линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Витальевна Ражанец.

21 июля с 9.00 до 10.00 по телефону 4-53-52 «прямая линия» на тему: «Требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» пройдет в РУП «Слуцкий ЦСМС».

22 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 2-55-71 «прямую линию» по вопросу: «Обучение безработных граждан» проведет начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Наталья Александровна Винчевская.

23 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.

25 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-17-62 «прямую линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Слуцкая ЦРБ» по медицинской экспертизе и реабилитации Светлана Васильевна Ярошик.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учёбы). Анонимные обращения не рассматриваются.

 
 
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На следующей неделе прямые телефонные линии для случчан проведут представители парламента, «стандарты», зам главврача ЦРБ и сотрудники отделов труда и ЖКХ...
 
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