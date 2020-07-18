«Ждете от них брошюру «как свергнуть режим за 20 дней»? Шрайбман обратился к диванным критикам штаба Тихановской

Источник материала: KYKY

17 июня штабы Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и Валерия Цепкало, которые решили объединиться, провели первую пресс-конференцию в новом статусе. После неё байнет взорвался: часть беларусов восторгались уверенностью и решительностью этих женщин. Особенно, многие были приятно удивлены стойкостью Вероники Цепкало. Но нашлись и те, кто начали критиковать первое публичное выступление объединенного штаба.

Политический обозреватель Артем Шрайбман в своем Telegram-канале написал доходчивый пост, почему не стоит так категорично реагировать на первые публичные выступления этой коалиции, цитируем:

«В адрес триединого женского штаба несется много критики, и много ее по делу – про неуверенность в голосе, размытые и шаблонные ответы. Но вот один упрек мне кажется до ужаса наивным: «Почему они не говорят, какой у них план, когда все сфальсифицирут?!!»

То, что журналисты задают такие вопросы, абсолютно верно. Это их работа – ставить спикеров в сложное положение, чтобы зритель и читатель увидел политиков под давлением непростого вопроса. Но критиковать за отсутствие четкого ответа на этот конкретный вопрос – странновато.

Ребята, дорогие, вы чего от них ждете? Брошюрку «как свергнуть режим за 20 дней»? Во-первых, это не праймериз провести и не заявку на грант оформить. Попробуйте сами придумайте план решения этой задачи, который бы работал хоть с 10% гарантией. Во-вторых, если бы у них такой план и был (что вряд ли), было бы вершиной тупости вываливать его сейчас, и дать противнику к нему подготовиться.

В-третьих, вы много знаете падений авторитарной власти, которые пошли по заготовленному плану? Имеют значение структуры, человеческие ресурсы, способность быстро принимать решения, смелость, везение, ошибки другой стороны. Всё всегда идет стихийно.

Я даже на секунду не пытаюсь сказать, что, увидев красивые фото «камень-ножницы-сердечко», надо хлопать в ладоши, не критиковать и покупать шампанское, как завещал Прокопьев.

Но давайте для справедливости отметим, что эти три женщины-новичка смогли за 15 минут договориться о том, о чем толпы опытных политиков до них не могли договориться годами – об объединении на выборах.

Значит ли это хоть что-то про их перспективы? Нет. Но это значит, что они уже на шаг дальше от фиаско по сравнению с теми, кто писал свои планы годами и десятилетиями».