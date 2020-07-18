Подлодка против дирижабля. 77 лет назад произошел самый странный бой Второй мировой

Источник материала: Tut.by

18 июля 1943 года в Атлантике у берегов Флориды произошел бой, который может показаться нелепой выдумкой. В тот день встретились два противника, которые вообще не должны были встречаться никогда — дирижабль и подлодка. Это был не потешный поединок, а настоящая война с героизмом и потерями. 42.TUT.BY рассказывает о странной «драке слона с китом» у американских берегов.



Мягкий дирижабль типа К. Фото: wikipedia.org

Дирижабли снова на войне

1943 год был неприятным временем для подводников Рейха. Если на сухопутном фронте вермахт еще мог попробовать переломить ситуацию под Курском, то «битва за Атлантику» была в общем проиграна. Американские конвои с охранением уверенно проходили океан и обильно устилали дно потопленными субмаринами Германии. «Счастливые времена» подводного флота Германии закончились, пришло время платить. Тем не менее, бородатые подводники адмирала Карла Деница продолжали войну, тщетно пытаясь перерезать атлантическую «дорогу».

В битве за Атлантику большой перевес союзникам давали радары. Если раньше радиолокационные станции были на вес золота, то теперь их ставили повсюду, чтобы день и ночь следить за океаном.

Здесь внезапно и пригодился очень устаревший и очень красивый воздушный транспорт — дирижабли. В условиях Второй мировой некогда передовые конструкции смотрелись анахронизмом, но у них имелись преимущества. Будучи легче воздуха, дирижабль не так сильно, как самолет, зависит от запасов топлива — и потому может находиться в небе много часов, в том числе и на предельно малой высоте. Конечно, сбить его довольно легко, так что команде следовало «не надо подставляться под огонь».

Задачей дирижабля было не топить лодки — достаточно патрулировать участок местности и искать субмарины. А отыскав — навести на подлодку корабли и самолеты и удалиться с чувством выполненного долга. Для такой работы не требовалось ни мощного вооружения, ни надежной защиты — только радар и толика осторожности.

Такими и были мягкие дирижабли класса К («К-class blimp»). «Мягкий» — это значит без жесткого стального каркаса, характерного для боевых цеппелинов Первой мировой. 76 метров длины, десяток человек экипажа, радар. Оборонительное вооружение смехотворное — один крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет M2 Browning. А на случай абсолютно маловероятной встречи тет-а-тет с подлодкой — четыре глубинные 350-фунтовки Mk 47 (бомбы массой 160 кг).

Со временем дирижабли как завесой «накрыли» все восточное побережье США, воздушное пространство над Мексиканским заливом

Героический подвиг экипажа дирижабля

Момент истины для дирижабля К-74 наступил 18 июля 1943 года. Воздушный корабль, как обычно, вылетел с базы Ричмонд во Флориде и начал патрулирование. И в 23.40 радар нащупал цель. Вражеская подлодка была как на ладони, оставалось доложиться в штаб и навести на нахалку патрульные самолеты и корабли.

Если бы не одно «но». Субмарина быстро шла в надводном положении на находящиеся недалеко два судна — танкер и транспорт. Уйти своим ходом бедолаги не успевали, времени, чтобы дождаться самолетов и противолодочных кораблей, тоже не оставалось.

У капитана дирижабля Нельсона Гриллса было два варианта: действовать по уставу и смириться с тем, что, возможно, экипажи обоих судов сгорят заживо. Или попробовать что-нибудь изменить при помощи пулемета и четырех бомб. Атаковать лодку медленным, уязвимым дирижаблем, естественно, было самоубийством, но Гриллс решился «положить жизнь за други своя». Дирижабль К-74 развернулся и лег курсом туда, где находилась подлодка.

По меркам кригсмарине, лодка U-134, которой в ту ночь «повезло» оказаться на пути дирижабля, была просто неудачницей. За плечами подводников — восемь боевых походов. В пяти из них — ни одной победы. В трех субмарине удалось потопить по одному транспорту каждый раз. Но при этом первая же жертва торпед лодки оказалась… своим. В том походе U-134 командира, капитан-лейтенанта Рудольфа Шенделя, забыли предупредить о курсе группы транспортов Германии — и он, торопясь отличиться, технично вогнал торпеды под ватерлинию немецкому судну.

В дальнейшем U-134 пыталась потопить шведское судно «Венеция». Шведы были нейтралами, но кого это волнует, когда вокруг мировая война, а боевой счет лодки никак не желает расти. Но карма у Шенделя оказалась не та, и в шведов он тоже не попал.



U-134 под атакой, 8 июля 1943 года. Тогда лодке удалось спастись. Фото: wikipedia.org

Теперь у U-134 был другой командир. Но удачи от этого не прибавилось. Судя по всему, героизм Гриллса был даже излишним: ни танкера, ни транспорта субмарина еще не засекла и двигалась в их сторону чисто случайно. Но это знают сегодня, а тогда у командира дирижабля никаких гарантий не было. И 77-метровый надувной толстяк медленно «пикировал» на лодку, чтобы применить против нее свое жалкое оружие.

Ночь была ясной, и огромный силуэт воздушного корабля позволял заметить его простым взглядом. Так что немцы приготовили к стрельбе зенитки.

20-миллиметровый автомат открыл огонь. Промахнуться в цель размером с дом было совершенно невозможно, снаряды во многих местах пробили обшивку дирижабля, загорелся один из двух двигателей. Затем в дело вступило более серьезное оружие — 88-миллиметровая зенитка, знаменитая «ахт-ахт». Первый, а затем и второй снаряд из нее снайперски попал в обшивку дирижабля, пробил ее насквозь и улетел куда-то в небо — боеприпас не стал взрываться от удара о ткань. Больше из орудия не стреляли.

В ответ стрелок 3-го класса Экерт на К-74 открыл огонь из пулемета. Пулям пятидесятого калибра вполне по силу пробить при длительной стрельбе «броню» подлодки — хватило бы только времени.

Но времени, разумеется, не хватало. Потом выяснилось, что Экерт расстрелял всего сотню патронов. На скорости около 53 узлов (порядка 100 км/ч) дирижабль несся на лодку, и у аэронавтов было лишь несколько секунд, чтобы любой ценой повредить ее.

Впрочем, основной шанс К-74 на победу могли дать четыре бомбы, сбросить которые готовился механик Айседор Стессель. Взрыв каждой из них теоретически отправлял лодку на дно — только бы попасть правильно. Сейчас шансы на попадание имелись неплохие, дирижабль тянул в считанных десятках метров над водой. Скоро воздушный корабль окажется над самой лодкой.



Подвеска бомб Mk 47 под дирижаблем. Фото: wikipedia.org

В нужной точке Стессель рванул рычаг сброса. Бомбы остались на месте. Видимо, огонь с лодки повредил систему.

Теперь все было кончено. Дирижабль — не сверхманевренный истребитель, он не способен кружить над целью. Пулемет не может поворачиваться в сторону кормы, а бомбы намертво застряли. Оставалось надеяться, что огонь немцев не убьет хотя бы экипаж. Горящий корабль — у К-74 не действовали уже оба двигателя — падал в море. Немцы продолжали стрелять по умирающему дирижаблю 20-миллиметровыми. Чудо, но очереди снарядов не попали ни в кого из команды.

Через несколько минут дирижабль упал в океан. Экипаж дисциплинированно покинул К-74, спустил на воду надувную лодку и немедленно постарался убраться на максимально большое расстояние — воздушный корабль по-прежнему горел, и на нем все еще находились четыре бомбы. Во время эвакуации командира дирижабля Нельсона Гриллса течением унесло неведомо куда.

Субмарина их не преследовала — вскоре она убралась восвояси, командир хорошо понимал, что в ином случае лодку очень скоро потопят прибывшие корабли и самолеты. Транспорт и танкер лодка так и не нашла.

Нелепая смерть и запоздалое признание

А экипаж дирижабля выжил — почти весь. Гибель пришла, откуда не ждали. К военным, которых не достали ни 20-миллиметровые скорострелки, ни смертоносная «ахт-ахт», приплыли акулы. Почти всю ночь от них отбивались, и большинству экипажа удалось спастись — но Исадор Стессель, тот самый, который так и не смог сбросить бомбы, погиб от зубов морских хищниц.

Остальным удалось продержаться до восьми утра. Корабли подобрали весь экипаж — включая Гриллса, которого отнесло на несколько миль. К счастью, до него акулы не добрались, шансов отбиться у одинокого человека без лодки не имелось бы. В итоге его подобрал другой корабль.

К-74 оказался единственным потерянным во Второй мировой дирижаблем США, Исадор Стессель — единственным погибшим. Подвигом поступок Гриллса не сочли — он едва не попал под трибунал за нарушение устава, а единственными наградами для членов экипажа стали «Пурпурные сердца» (их дают не за подвиги, а за ранения). Настоящую награду, Крест летных заслуг (Distinguished Flying Cross), Гриллс получил через десятилетия после войны.

Подлодка U-134 продолжила свою бесславную карьеру, снова неудачно атаковала суда и через месяц погибла со всем экипажем по другую сторону Атлантики.