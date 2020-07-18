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Испанские медики назвали один из возможных ранних симптомов COVID-19
Источник материала: Tut.by
Сыпь во рту может быть одним из ранних признаков заболевания COVID-19, пишет группа ученых из Испании в статье, опубликованной в медицинском журнале
Медики из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде изучили протекание болезни у 21 пациента с сыпью, выяснив, что у шести пациентов (29%) была энантема — локальное поражение слизистой человека. Зачастую энантемы возникают раньше, чем поражения кожных покровов.
Возраст исследуемых пациентов составлял от 40 до 69 лет, 66% из них были женщины.
Между возникновением сыпи на слизистых оболочках и появлением симптомов COVID-19 проходило в среднем 12,3 дня.
Авторы исследования особо отмечают, что выводы о прямой связи между возникновением сыпи на слизистых оболочках и заболеванием COVID-19 делать еще слишком рано, поскольку было изучено очень небольшое количество пациентов и отсутствовала контрольная группа
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Авторы исследования особо отмечают, что выводы о прямой связи между возникновением сыпи на слизистых оболочках и заболеванием COVID-19 делать еще слишком рано,...
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