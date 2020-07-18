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Китайская Great Wall представила новый двухлитровый двигатель и 9-ступенчатый «робот»

18.07.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У компании Great Wall появился новый бензиновый турбодвигатель серии 4N20, которым уже в ближайшее время начнут оснащаться новейшие модели дочерних брендов Haval и Wey. Также китайцы анонсировали и новую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.


Из особенностей конструкции нового четырехцилиндрового агрегата — непосредственный впрыск (рабочее давление 350 бар), система регулировки фаз газораспределения на впуске и выпуске, а также электрический водяной насос. Кроме того, в новой «четверке» применен «экономичный» цикл Миллера, а расчетный термический КПД достигает 38,3%. Мотор предложат в двух вариантах форсировки — с 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента и 245 л.с. и 385 Нм у модификации 4N20A. Отмечается, что новый двигатель соответствует перспективным энонормам China 6b (вступят в действие в 2023 году).


О новом преселективном «роботе» Great Wall информации пока мало — известно, что у него девять ступеней, а конструкция трансмиссии на 36% легче нынешней 7-ступенчатой коробки. Благодаря новому электрическому насосу трансмиссия на 2% эффективнее, а еще предусмотрен вариант 9-ступенчатого «робота» со встроенным электромотором — для использования на гибридных моделях.


Уже известно, что первым мотор 4N20 получит новое поколение кроссовера Haval H6, первые фотографии которого были обнародованы на прошлой неделе. Также этот агрегат прочат под капот нового рамного внедорожника Wei P01 с обликом в ретростиле, судя по официальному тизеру. В продажу этот автомобиль поступит в следующем году.

 
 
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У компании Great Wall появился новый бензиновый турбодвигатель серии 4N20, которым уже в ближайшее время начнут оснащаться новейшие модели дочерних брендов Haval и Wey.
 
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