Китайская Great Wall представила новый двухлитровый двигатель и 9-ступенчатый «робот»

Источник материала: Tut.by

У компании Great Wall появился новый бензиновый турбодвигатель серии 4N20, которым уже в ближайшее время начнут оснащаться новейшие модели дочерних брендов Haval и Wey. Также китайцы анонсировали и новую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.





Из особенностей конструкции нового четырехцилиндрового агрегата — непосредственный впрыск (рабочее давление 350 бар), система регулировки фаз газораспределения на впуске и выпуске, а также электрический водяной насос. Кроме того, в новой «четверке» применен «экономичный» цикл Миллера, а расчетный термический КПД достигает 38,3%. Мотор предложат в двух вариантах форсировки — с 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента и 245 л.с. и 385 Нм у модификации 4N20A. Отмечается, что новый двигатель соответствует перспективным энонормам China 6b (вступят в действие в 2023 году).





О новом преселективном «роботе» Great Wall информации пока мало — известно, что у него девять ступеней, а конструкция трансмиссии на 36% легче нынешней 7-ступенчатой коробки. Благодаря новому электрическому насосу трансмиссия на 2% эффективнее, а еще предусмотрен вариант 9-ступенчатого «робота» со встроенным электромотором — для использования на гибридных моделях.





Уже известно, что первым мотор 4N20 получит новое поколение кроссовера Haval H6 , первые фотографии которого были обнародованы на прошлой неделе. Также этот агрегат прочат под капот нового рамного внедорожника Wei P01 с обликом в ретростиле, судя по официальному тизеру. В продажу этот автомобиль поступит в следующем году.