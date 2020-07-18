|
В Гомеле задержали Владимира Непомнящих
Источник материала: Партизан
Перед встречей «против Лукашенко» задержали бывшего участника избирательной кампании
Фото: Радио Свобода
Бывшего претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Владимира Непомнящих задержали в Гомеле за полчаса до встречи избирателей по агитации против кандидата в президенты Александра Лукашенко,
В Гомеле на 18 июля анонсировали встречу избирателей по агитации против кандидата в президенты Александра Лукашенко. Такие встречи позволяет статья 45 Избирательного кодекса. Агитация планировалась на 12.00, но примерно в 11.30 заявителя встречи Владимира Непомнящих задержала милиция.
Непомнящих был единственным зарегистрированным претендентом в кандидаты в президенты из трех десятков «кандидатов протеста» Николая Статкевича. Он не собирался подавать подписи и использовал пикеты для информирования общества.
«Полагаю, это сделано, чтобы сорвать сегодняшнее мероприятие», — отметил правозащитник Василий Поляков.
Объявление о встрече избирателей было размещено на официальном сайте администрации Железнодорожного района Гомеля.
Утром возле Центра инклюзивной культуры, где планировалась встреча, дежурят сотрудники милиции. В прилегающем дворе на улице Юбилейной стоит красный микроавтобус с омоновцами.
Несмотря на задержание, встреча началась и проходит в формате «свободный микрофон». Ее проводит правозащитник Василий Поляков. В зале присутствует около 50 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед встречей «против Лукашенко» задержали бывшего участника избирательной кампании
|
Свежие газеты
Архив (Разное)