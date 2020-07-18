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В Гомеле задержали Владимира Непомнящих

18.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед встречей «против Лукашенко» задержали бывшего участника избирательной кампании


Фото: Радио Свобода

Бывшего претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Владимира Непомнящих задержали в Гомеле за полчаса до встречи избирателей по агитации против кандидата в президенты Александра Лукашенко, пишет Радио Свобода (перевод gomel.today).

В Гомеле на 18 июля анонсировали встречу избирателей по агитации против кандидата в президенты Александра Лукашенко. Такие встречи позволяет статья 45 Избирательного кодекса. Агитация планировалась на 12.00, но примерно в 11.30 заявителя встречи Владимира Непомнящих задержала милиция.

Непомнящих был единственным зарегистрированным претендентом в кандидаты в президенты из трех десятков «кандидатов протеста» Николая Статкевича. Он не собирался подавать подписи и использовал пикеты для информирования общества.

«Полагаю, это сделано, чтобы сорвать сегодняшнее мероприятие», — отметил правозащитник Василий Поляков.


Объявление о встрече избирателей было размещено на официальном сайте администрации Железнодорожного района Гомеля.

Утром возле Центра инклюзивной культуры, где планировалась встреча, дежурят сотрудники милиции. В прилегающем дворе на улице Юбилейной стоит красный микроавтобус с омоновцами.

Несмотря на задержание, встреча началась и проходит в формате «свободный микрофон». Ее проводит правозащитник Василий Поляков. В зале присутствует около 50 человек.
 
Теги: Гомель
 
 
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Перед встречей «против Лукашенко» задержали бывшего участника избирательной кампании
 
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