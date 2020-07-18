Такого еще не было: изъяли самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет из Беларуси

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«В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей „DAF“ и „MAN“ с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок», — говорится в сообщении.





Осмотр делали пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками.

За нарушение таможенных правил, водители - граждане Беларуси, уже привлечены к административной ответственности.





Контрабандное курево, что в целом составило почти 130,3 тыс. пачек, и полуприцепы изъяты. Продолжается подсчет их стоимости.



