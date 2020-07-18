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Вучич исполняет детскую мечту - учится на тренера по баскетболу

18.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятидесятилетний президент Сербии в юности активно играл в баскетбол, известен также как страстный болельщик спортивного общества "Црвена Звезда".



 Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для "исполнения детской мечты".
"Еще раз в жизни стал студентом, на этот раз – Высшей спортивной школы с намерением стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты", - написал Вучич в Instagram и приложил фото со студенческой книжкой в руках и игрушечным мячом.

Сообщение сербского лидера вызвало нарастающий резонанс в соцсетях, на фоне роста заболеваемости COVID-19, от которого по последним данным минздрава страны скончались 452 человека и заболели свыше 20 тысяч, причем правительство ввело запрет на собрания свыше 10 человек в помещениях и на открытом воздухе. Многие комментаторы в СМИ предположили, что речь идет о фейке, но о взломе президентского аккаунта не сообщается, фотография выглядит подлинной.

Наиболее критически настроенные пользователи соцсетей Сербии и региона предположили, что к решению приобрести "дополнительную профессию" Вучича подтолкнули массовые насильственные протесты в Белграде, проходившие с 7 июля, направленные во многом против него лично с требованием отставки. Сторонники главы государства в ответ указывают, что спорт является визитной карточкой Сербии, начиная с первой ракетки мира Новака Джоковича до чемпионов мира и Европы ватерполистов и баскетбольных звезд НБА.
 
 
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Пятидесятилетний президент Сербии в юности активно играл в баскетбол, известен также как страстный болельщик спортивного общества "Црвена Звезда".
 
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