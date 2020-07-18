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20-летняя фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

18.07.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

20-летняя фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Екатерина Александровская, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию, покончила с собой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 20-летней фигуристки нашли в Москве (Россия) возле дома на улице 1905 года. Александровская оставила записку со словом «люблю». Источник уточняет, что девушка после перенесенной травмы ранее уже пыталась покончить с собой.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время спортсменка представляла Австралию. В 2017 году она в паре с Харли Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров. В том же году пара побеждала в юниорском финале Гран-при. Также Александровская и Уиндзор дважды становились чемпионами Австралии.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

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Екатерина Александровская, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию, покончила с собой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в...
 
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