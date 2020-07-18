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МАЗ и Tatra организуют совместное производство

18.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАЗ и чешская Tatra могут заняться созданием полноприводного шасси, сообщили в пресс-службе белорусского предприятия по итогам визита на Минский автомобильный завод представителей чешской компании.

Делегация во главе с председателем наблюдательного совета Tatra Trucks Петром Русеком посетила выставку автотехники МАЗ, где были продемонстрированы последние новинки минского производства. В дальнейшем в переговорах с чешской стороны участвовали директор стратегического развития компании EXCALIBUR International a.s. Милан Юрек и представитель Российско-чешской смешанной торговой палаты Владимир Ермаков. "Стороны обсудили сотрудничество, возможность объединения производственных мощностей и создания совместного продукта - полноприводного шасси", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали на заводе, учитывая давнее сотрудничество и опыт двух крупнейших производителей автотехники, была высказана взаимная заинтересованность в использовании товаропроводящих сетей предприятий для продвижения на мировых рынках как собственной автотехники, так и совместных продуктов.

Был подписан меморандум о сотрудничестве и создании рабочих групп для детальной проработки взаимодействия, пишет БЕЛТА.

 
 
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МАЗ и чешская Tatra могут заняться созданием полноприводного шасси, сообщили в пресс-службе белорусского предприятия по итогам визита на Минский автомобильный...
 
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