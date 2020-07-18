Самые вредные продукты, от которых стоит отказаться — рассказала диетолог

Источник материала: ОНТ

Во избежание проблем со здоровьем в первую очередь нужно отказаться от колбасных изделий. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на диетолога Елену Кален.

По ее мнению, в колбасные изделия сегодня добавляется огромное количество жира, соли и красителей, вредных для организма.

Постоянное употребление таких продуктов приведет к нарушениям в работе почек и печени, а кожа может стать менее эластичной.

Второй вредный продукт, по мнению Елены — сдобная выпечка. Диетолог напомнила, что такая продукция напрямую оказывает влияние на уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может спровоцировать развитие сахарного диабета.

«Помимо этого, дрожжи вызывают вздутие живота и ухудшают работу кишечника», — добавила Елена Кален.

Фастфуд (гамбургеры, картофель фри, хот-доги и продукты, им подобные) содержат много трансжиров и соли. Избыток этих веществ нарушит водный баланс, вызовет отеки и плохо скажется на состоянии кожи.

Также, по мнению диетолога, вредны газированные напитки и молоко. Специалист пояснила, что в любой газировке содержится фосфорная кислота, которая наносит удар по костной ткани человека. Происходит вымывание из организма кальция и магния, что в свою очередь способно привести к появлению остеопороза.

«В молоке же содержится тяжело усвояемая взрослым организмом лактоза. В непереваренном виде она может вызывать газы и вздутие живота», — сообщила диетолог.

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

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