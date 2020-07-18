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Самые вредные продукты, от которых стоит отказаться — рассказала диетолог
Источник материала: ОНТ
Во избежание проблем со здоровьем в первую очередь нужно отказаться от колбасных изделий. Об этом
По ее мнению, в колбасные изделия сегодня добавляется огромное количество жира, соли и красителей, вредных для организма.
Постоянное употребление таких продуктов приведет к нарушениям в работе почек и печени, а кожа может стать менее эластичной.
Второй вредный продукт, по мнению Елены — сдобная выпечка. Диетолог напомнила, что такая продукция напрямую оказывает влияние на уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может спровоцировать развитие сахарного диабета.
Фастфуд (гамбургеры, картофель фри, хот-доги и продукты, им подобные) содержат много трансжиров и соли. Избыток этих веществ нарушит водный баланс, вызовет отеки и плохо скажется на состоянии кожи.
Также, по мнению диетолога, вредны газированные напитки и молоко. Специалист пояснила, что в любой газировке содержится фосфорная кислота, которая наносит удар по костной ткани человека. Происходит вымывание из организма кальция и магния, что в свою очередь способно привести к появлению остеопороза.
Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова
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Во избежание проблем со здоровьем в первую очередь нужно отказаться от колбасных изделий. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на диетолога Елену Кален. По ее...
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