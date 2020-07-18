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Чем опасны футбол, йога и утренние пробежки
Источник материала: Tut.by
Часто приходится слышать, что спорт — это здоровье. С этим трудно спорить, особенно если у вас есть план тренировок и поставленные цели. Но чем больше прогресс, тем сильнее нагрузки, а значит, растут и риски. «
Если вы с детства играете в футбол или уже несколько лет участвуете в городских забегах, то точно знаете, что получить серьезную травму может даже любитель.
Надо помнить, что лечение на уровне профессиональных атлетов доступно немногим, поэтому нужно постараться не попасть в такое положение. Выделим наиболее типичные повреждения в популярных видах спорта.
Футбол
Футбол — командный и контактный вид спорта, который чреват разными видами травм. Чаще всего встречаются травмы ног, особенно — связок коленного сустава (крестообразные связки, боковые связки). Бытовое «подвернуть ногу», «оступиться», «неудобно приземлиться после прыжка» может надолго оставить вас в гипсе, а в случае полноценного разрыва восстановление затянется на долгие месяцы и нередки случаи обязательного оперативного лечения (артроскопия). Также в зоне риска задняя поверхность бедра: ее можно перерастянуть при ускорении. Смешанные нагрузки футболистов так же опасны повреждением собственной связки надколенника и приводящих мышц бедра и мышц паха.
Помните также, что важно верно подобрать обувь с учетом поверхности, на которой предстоит тренировка или сама игра. Неправильный выбор обуви может создавать излишнее скольжение по поверхности, что приводит к падениям и, как следствие, травмам.
Бег
Говоря про бег, мы обычно подразумеваем длинные (стайерские) дистанции. С этой точки зрения нагрузка здесь более равномерная, чем в футболе, где ускорения чередуются с шагом и борьбой за мяч. Согласно
Согласно
Среди причин травм последние
Тренажерный зал
Желание быть не только подтянутым, но и накачанным всегда приводило множество людей в тренажерные залы. Интенсивные тренировки иначе, нежели бег, воздействуют на организм и приводят к иным травмам. Часто травмируются плечевые, локтевые и лучезапястные суставы и их мышцы и сухожилия. Причем боль и отек могут появиться только на следующий день после нагрузок.
Частым последствием силовых тренировок становится защемление нерва. Оно вызывает онемение, пощипывание или болевой синдром.
В качестве профилактики желательно избегать однотипных сгибательных движений и следить за микротравмами связок, использовать напульсники, эластичные бандажи, кинезиотейпирование.
Деформированный сустав, отек, резкая боль — признаки вывиха. Чаще всего он происходит в плечевом суставе. Особое коварство состоит в том, что такой тип травмы может повториться в 65% случаев.
Общие рекомендации для посетителей тренажерных залов: всегда делайте разминку до основных упражнений, плавно увеличивайте веса и пользуйтесь страховкой товарищей при тяжелоатлетических подходах. Если вы новичок, то не экономьте на тренере: он поможет составить план занятий и определить их интенсивность.
Йога
Кроме личностного поиска, йог стремится развить гибкость тела. Если для вас приоритетна духовная часть, то, прежде чем приступать к нагрузкам, проконсультируйтесь с врачом об их возможном влиянии на ваш организм.
Несмотря на положительную репутацию, йога может быть травматичнее любого традиционного вида спорта, ведь в футбол или бег зачастую приходят подготовленные люди, причем как морально, так и физически.
Чрезмерно долгое нахождение в необычных позах может приводить к защемлениям того или другого нервного окончания, что может привести к нейропатии. Причем это становится понятно далеко не сразу. Также известны
Следует соблюдать разумные ограничения при выполнении упражнений, а также помнить, что многие позы рассчитаны на опытных и тренированных людей.
Волейбол
Этот не контактный, командный вид спорта тем не менее тоже имеет ряд специфических травм. В первую очередь самой распространенной травмой является подворачивание стопы вовнутрь, также нередки травмы пальцев кистей. Одной из самых частых ситуаций
Частыми спутниками волейболистов-любителей становятся проблемы с коленями. Среди усталостных травм преобладает тендинит (воспаление) собственной связки надколенника, а по острым повреждениям лидирует разрыв крестообразных связок.
К сожалению, обычное дело в волейболе — приземление на стопу сокомандника или даже противника при игре у сетки и, как следствие, травма (перелом) лодыжек.
Сноубординг и лыжи
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Особенно опасны горные лыжи: спортсмен
Специфические повреждения этих видов спорта связаны с частыми падениями. Среди них травмы мягких частей тела, ушибы, переломы, растяжения связок.
Чтобы избежать плачевных последствий, начинать осваивать сноуборд и лыжи, особенно горные, следует с опытным инструктором, даже если это кажется вам дорогим и бесполезным.
Главное — движение
Не так важно, какой спорт вы предпочитаете. ВОЗ
Но не стоит на этом останавливаться. Занятия спортом укрепляют мышцы, улучшают работу сердца и легких, а также дадут возможность посоревноваться с друзьями и просто пообщаться. Главное — не переборщить. Берегите себя!
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Самые часто встречающиеся травмы в популярных видах спорта.
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