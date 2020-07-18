Чем опасны футбол, йога и утренние пробежки

Источник материала: Tut.by

Часто приходится слышать, что спорт — это здоровье. С этим трудно спорить, особенно если у вас есть план тренировок и поставленные цели. Но чем больше прогресс, тем сильнее нагрузки, а значит, растут и риски. « Здоровье Mail.ru » рассказывает о самых часто встречающихся травмах в популярных видах спорта.



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Если вы с детства играете в футбол или уже несколько лет участвуете в городских забегах, то точно знаете, что получить серьезную травму может даже любитель.

В этой ситуации нужно сразу обращаться к врачу, даже если эта мера поначалу кажется излишней.

Надо помнить, что лечение на уровне профессиональных атлетов доступно немногим, поэтому нужно постараться не попасть в такое положение. Выделим наиболее типичные повреждения в популярных видах спорта.

Футбол

Футбол — командный и контактный вид спорта, который чреват разными видами травм. Чаще всего встречаются травмы ног, особенно — связок коленного сустава (крестообразные связки, боковые связки). Бытовое «подвернуть ногу», «оступиться», «неудобно приземлиться после прыжка» может надолго оставить вас в гипсе, а в случае полноценного разрыва восстановление затянется на долгие месяцы и нередки случаи обязательного оперативного лечения (артроскопия). Также в зоне риска задняя поверхность бедра: ее можно перерастянуть при ускорении. Смешанные нагрузки футболистов так же опасны повреждением собственной связки надколенника и приводящих мышц бедра и мышц паха.



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Помните также, что важно верно подобрать обувь с учетом поверхности, на которой предстоит тренировка или сама игра. Неправильный выбор обуви может создавать излишнее скольжение по поверхности, что приводит к падениям и, как следствие, травмам.

Бег

Говоря про бег, мы обычно подразумеваем длинные (стайерские) дистанции. С этой точки зрения нагрузка здесь более равномерная, чем в футболе, где ускорения чередуются с шагом и борьбой за мяч. Согласно исследованиям канадской клиники pt Health, 57% всех проблем бегунов связаны с коленями. Боли в этой области при беге — уже повод обратиться к врачу, даже если при ходьбе ничего не беспокоит.

Согласно статистике British Journal of Sports Medicine, на колени приходится до 50% всех травм; далее следуют повреждения стопы (до 39%), бедра (до 38%) и зоны между коленом и лодыжкой (до 32%). Распространенной проблемой является тупая боль в пятке во время и после тренировки. Причиной может быть повреждение ахиллова сухожилия из-за его постоянного растяжения и сужения. Другой причиной неприятных ощущений может быть подошвенный фасциит. От напряжения ваша стопа получает большие нагрузки и, как следствие, нарушается структура фасции — околомышечной ткани. Симптомами фасциита являются боли в пятке и своде стопы, а также синяки.



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Среди причин травм последние исследования выделяют лишний вес, неудобную обувь, слабые мышцы бедер, диету и слишком жесткие поверхности (асфальт, трек). Британские ученые назвали хорошим способом избежать травм мягкое приземление при каждом шаге.

Тренажерный зал

Желание быть не только подтянутым, но и накачанным всегда приводило множество людей в тренажерные залы. Интенсивные тренировки иначе, нежели бег, воздействуют на организм и приводят к иным травмам. Часто травмируются плечевые, локтевые и лучезапястные суставы и их мышцы и сухожилия. Причем боль и отек могут появиться только на следующий день после нагрузок.

Частым последствием силовых тренировок становится защемление нерва. Оно вызывает онемение, пощипывание или болевой синдром.

В качестве профилактики желательно избегать однотипных сгибательных движений и следить за микротравмами связок, использовать напульсники, эластичные бандажи, кинезиотейпирование.



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Деформированный сустав, отек, резкая боль — признаки вывиха. Чаще всего он происходит в плечевом суставе. Особое коварство состоит в том, что такой тип травмы может повториться в 65% случаев.

Общие рекомендации для посетителей тренажерных залов: всегда делайте разминку до основных упражнений, плавно увеличивайте веса и пользуйтесь страховкой товарищей при тяжелоатлетических подходах. Если вы новичок, то не экономьте на тренере: он поможет составить план занятий и определить их интенсивность.

Йога

Кроме личностного поиска, йог стремится развить гибкость тела. Если для вас приоритетна духовная часть, то, прежде чем приступать к нагрузкам, проконсультируйтесь с врачом об их возможном влиянии на ваш организм.

Несмотря на положительную репутацию, йога может быть травматичнее любого традиционного вида спорта, ведь в футбол или бег зачастую приходят подготовленные люди, причем как морально, так и физически.



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Чрезмерно долгое нахождение в необычных позах может приводить к защемлениям того или другого нервного окончания, что может привести к нейропатии. Причем это становится понятно далеко не сразу. Также известны случаи , когда молодые люди получали травмы головы не вследствие механических ударов, а из-за быстрых размашистых движений шеи.

Следует соблюдать разумные ограничения при выполнении упражнений, а также помнить, что многие позы рассчитаны на опытных и тренированных людей.

Волейбол

Этот не контактный, командный вид спорта тем не менее тоже имеет ряд специфических травм. В первую очередь самой распространенной травмой является подворачивание стопы вовнутрь, также нередки травмы пальцев кистей. Одной из самых частых ситуаций становится попадание мяча в отставленный палец при блоке удара соперника. Обычно это классифицируется как растяжение связок. Впрочем, нередки вывихи и переломы. Поэтому важной прелюдией к игре становится тщательное тейпирование всех пальцев обеих рук специальной эластичной лентой.

Частыми спутниками волейболистов-любителей становятся проблемы с коленями. Среди усталостных травм преобладает тендинит (воспаление) собственной связки надколенника, а по острым повреждениям лидирует разрыв крестообразных связок.

К сожалению, обычное дело в волейболе — приземление на стопу сокомандника или даже противника при игре у сетки и, как следствие, травма (перелом) лодыжек.

Сноубординг и лыжи



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По статистике национальной медицинской библиотеки США, 57% лыжников и 46% сноубордистов от общего числа пострадавших поступают в больницы с черепно-мозговыми травмами. Также в лидерах — повреждения грудной клетки (37%), живота (35%) и позвоночника (29%).

Особенно опасны горные лыжи: спортсмен разгоняется до 250 км/ч. Для сравнения: скорость свободного падения человека равна 200 км/ч. Поэтому любое неверное движение или неожиданный участок трассы может привести к переломам или даже стать фатальным.

Специфические повреждения этих видов спорта связаны с частыми падениями. Среди них травмы мягких частей тела, ушибы, переломы, растяжения связок.

Чтобы избежать плачевных последствий, начинать осваивать сноуборд и лыжи, особенно горные, следует с опытным инструктором, даже если это кажется вам дорогим и бесполезным.

Главное — движение

Не так важно, какой спорт вы предпочитаете. ВОЗ рекомендует взрослым людям хотя бы 2,5 часа физической активности в неделю. В широком смысле это и занятия спортом, и «агрофитнес» на даче, и генеральная уборка дома, и даже прогулка по парку.

Но не стоит на этом останавливаться. Занятия спортом укрепляют мышцы, улучшают работу сердца и легких, а также дадут возможность посоревноваться с друзьями и просто пообщаться. Главное — не переборщить. Берегите себя!