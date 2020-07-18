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Труп известной блогерши нашли в номере элитного отеля в Москве
Источник материала: ОНТ
Тело популярной блогерши Анны Амбарцумян нашли в одном из номеров элитного отеля в центре Москвы. Об этом
Источник также сообщил, что предварительно установленная причина смерти – передозировка. В данный момент проводится проверка.
Анна Амбарцумян часто выступала в роли эксперта на телевизионных ток-шоу и вела популярный блог в Instagram, который насчитывает 367 тысяч подписчиков. Анна также называла себя экстрасенсом.
Фото: Instagram Анны Амбарцумян
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Тело популярной блогерши Анны Амбарцумян нашли в одном из номеров элитного отеля в центре Москвы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение источника в...
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