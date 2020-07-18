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Труп известной блогерши нашли в номере элитного отеля в Москве

18.07.2020 14:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Труп известной блогерши нашли в номере элитного отеля в Москве

Тело популярной блогерши Анны Амбарцумян нашли в одном из номеров элитного отеля в центре Москвы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах.

Источник также сообщил, что предварительно установленная причина смерти – передозировка. В данный момент проводится проверка.

Анна Амбарцумян часто выступала в роли эксперта на телевизионных ток-шоу и вела популярный блог в Instagram, который насчитывает 367 тысяч подписчиков. Анна также называла себя экстрасенсом.


Фото: Instagram Анны Амбарцумян

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Тело популярной блогерши Анны Амбарцумян нашли в одном из номеров элитного отеля в центре Москвы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение источника в...
 
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