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Лето продолжается. Какой будет погода в Беларуси на выходные?

18.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лето продолжает радовать белорусов теплой погодой. В выходные июль придерживается климатических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лето продолжается. Какой будет погода в Беларуси на выходные?

Максимальный градус 18 июля +29. Чуть прохладнее будет 19 июля, но ненамного. В воскресенье кратковременные дожди ожидаются лишь по северо-востоку страны, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах – слабый туман. 

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Новости Беларуси. Лето продолжает радовать белорусов теплой погодой. В выходные июль придерживается климатических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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