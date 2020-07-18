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Украинец стрелял по трубам из окна и попал в шею подростку

18.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинец стрелял по трубам из окна и попал в шею подростку

В Херсоне (Украина) мужчина стрелял из окна по трубам и попал в шею 17-летнему парню. Подробности сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Уточняется, что несовершеннолетний выносил мусор, когда вдруг почувствовал боль в шее. Правоохранителями было установлено, что неизвестный стрелял из пневматического оружия.

Полицейские узнали, что один из жителей дома, балконы которого выходят в зону обстрела, недавно покупал оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний мужчина. У украинца нашли пневматический пистолет «Флобер».

Мужчина объяснил, что он стрелял по вентиляционным трубам на крыше дома. В парня херсонец якобы попал случайно.

Стрелку сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицейские изъяли пневматическое оружие, прицел и пули. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

Фото: Национальная полиция Украины

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В Херсоне (Украина) мужчина стрелял из окна по трубам и попал в шею 17-летнему парню. Подробности сообщает пресс-служба полиции Херсонской области. Уточняется, что...
 
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