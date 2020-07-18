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Украинец стрелял по трубам из окна и попал в шею подростку
Источник материала: ОНТ
В Херсоне (Украина) мужчина стрелял из окна по трубам и попал в шею 17-летнему парню. Подробности
Уточняется, что несовершеннолетний выносил мусор, когда вдруг почувствовал боль в шее. Правоохранителями было установлено, что неизвестный стрелял из пневматического оружия.
Полицейские узнали, что один из жителей дома, балконы которого выходят в зону обстрела, недавно покупал оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний мужчина. У украинца нашли пневматический пистолет «Флобер».
Мужчина объяснил, что он стрелял по вентиляционным трубам на крыше дома. В парня херсонец якобы попал случайно.
Стрелку сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицейские изъяли пневматическое оружие, прицел и пули. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.
Фото: Национальная полиция Украины
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В Херсоне (Украина) мужчина стрелял из окна по трубам и попал в шею 17-летнему парню. Подробности сообщает пресс-служба полиции Херсонской области. Уточняется, что...
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