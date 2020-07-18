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«Выйдите на солнышко и немножко позагорайте». Нужно ли отбеливать зубы? Мнение стоматолога

18.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик.

Мода на отбеливание зубов не прошла. Как не навредить себе?

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:
Надо четко понимать, для чего мы это делаем. И плюс к этому желанию конкретного лица должна быть консультация хорошего специалиста. Чтобы он объяснил и плюсы, и минусы.

«Выйдите на солнышко и немножко позагорайте». Нужно ли отбеливать зубы? Мнение стоматолога

А больше плюсов или минусов?

Сергей Кулик:
А истина посередине. Потому что у каждого индивидуально. Кому-то хочется, чтобы зубы были белее, но я их вижу белыми, как специалист, что у него все в полном порядке. Вот ему хочется, чтобы они были белее. Есть хорошее предложение: выйдите на солнышко и немножко позагорайте. Все! Контраст цветов, кожные покровы, и совершенно по-другому вдруг становится. Бывают такие ситуации, когда по тем или иным причинам один из зубов выбивается из общего контекста по цвету. Нужно разобраться, в чем причина, и исходя из этого, применить методику. Может быть, конкретно по этому зубу.

Люди в материале: Сергей Кулик, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Большой город» – главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска, депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Кулик. ...
 
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