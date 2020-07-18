В ДТП погиб футболист клуба «Барановичи»

Источник материала: Tut.by

18 июля в ДТП погиб футболист ФК «Барановичи» Евгений Дрозд. Об этом сообщает клуб .

Трагедия произошла днем 18 июля в Барановичах. Футболист на мотоцикле ехал по улице Шевченко в сторону улицы Пролетарской и в какой-то момент не справился с управлением, врезался в бордюр и упал на проезжую часть.

От полученных травм Дрозд погиб на месте, его пассажирку доставили в больницу, сообщает Intex-press .