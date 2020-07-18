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В ДТП погиб футболист клуба «Барановичи»
Источник материала: Tut.by
18 июля в ДТП погиб футболист ФК «Барановичи» Евгений Дрозд. Об этом
Трагедия произошла днем 18 июля в Барановичах. Футболист на мотоцикле ехал по улице Шевченко в сторону улицы Пролетарской и в какой-то момент не справился с управлением, врезался в бордюр и упал на проезжую часть.
От полученных травм Дрозд погиб на месте, его пассажирку доставили в больницу, сообщает
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Евгений Дрозд разбился на мотоцикле.
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