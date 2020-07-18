 Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Источник материала: Виртуальный Брест

В смысле, замену не Рогачуку, а коту. Нам тут прислали за прошедшее время несколько вариантов, которые можно рассматривать как перспективные. Учитывая, что о судьбе пропавшего Маркиза пока ничего не слышно - наверное это актуально.





На фото выше - Маркиз, которого все ищут, уже с ног сбились...





Поехали:



















Как вам варианты? Кстати, учитывая, что мэр не предоставил обратной связи желающим попытать счастья, вот вам наши каналы информации, куда можно прислать фото и рассказать об обстоятельствах встречи с котом:

Подсказка - принимаются коты не только из Бреста, но и из соседних с городом райцентров. А вдруг он так далеко забрался?