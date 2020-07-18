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Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В смысле, замену не Рогачуку, а коту. Нам тут прислали за прошедшее время несколько вариантов, которые можно рассматривать как перспективные. Учитывая, что о судьбе пропавшего Маркиза пока ничего не слышно - наверное это актуально.

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

На фото выше - Маркиз, которого все ищут, уже с ног сбились...

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Поехали:

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену
 Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Помните, что у Рогачука недавно пропал кот? Мы нашли ему замену

Как вам варианты? Кстати, учитывая, что мэр не предоставил обратной связи желающим попытать счастья, вот вам наши каналы информации, куда можно прислать фото и рассказать об обстоятельствах встречи с котом:

Подсказка - принимаются коты не только из Бреста, но и из соседних с городом райцентров. А вдруг он так далеко забрался?

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  В смысле, замену не Рогачуку, а коту. Нам тут прислали за прошедшее время несколько вариантов, которые можно рассматривать как перспективные. Учитывая, что о...
 
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