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Теперь мы знаем как зовут шпица, который сопровождает Лукашенко. Но радости мало

18.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно как зовут шпица, который периодически попадает в кадр с Александром Лукашенко. Собаку зовут Умка.

Теперь мы знаем как зовут шпица, который сопровождает Лукашенко. Но радости мало
Лукашенко со шпицем Умка на субботнике в Петриковском районе / ОНТ
"На днях, будучи в Александрии, президент прогулялся к Трофимовой кринице. Шпиц по кличке Умка тоже был", — написал государственный телеграм-канал "Пул Первого".

Шпиц впервые попал на фото с Лукашенко во время посадки деревьев в Петриковском районе.
 
 
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Стало известно как зовут шпица, который периодически попадает в кадр с Александром Лукашенко. Собаку зовут Умка.
 
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