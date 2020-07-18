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«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

18.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларуси:
Мы наладили производство своих музыкальных инструментов. Все помнят о легендарном бренде – пианино «Беларусь», которое поставлялось не только на весь Советский Союз, но и за пределы страны. Было востребовано и в США, и в Канаде. По поручению главы государства в 2018 году на базе одного из предприятий системы министерства культуры мы сумели возобновить производство белорусского музыкального инструмента. 

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Пераважная большасць нашых ініцыятыў (ці то даследванні навуковыя, ці пошук і вяртанне, вывучэнне і захаванне кніжных помнікаў) падтрымліваюцца дзяржавай. І фактычна мы за дзяржаўны кошт гэту працу праводзім. Мы атрымліваем планавае штогадовае фінансаванне на такія задачы, напрыклад, як закупка рарытэтных выданняў.

Рэгулярна купляем старажытныя кніжныя помнікі, бо, на вялікі жаль, так склалася: наша гісторыя, асабліва ў XIX-XX стагоддзях – шматлікія войны, паўстанні і іншыя неспрыяльныя падзеі вымылі вялікую частку нашай кніжнай спадчыны. Сёння Беларусь, як незалежная дзяржава, вяртае памяць пра мінуўшчыну і вяртае старажытныя артэфакты. Мы шмат што зрабілі за кошт сродкаў дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі». 

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

Михаил Борозна, ректор БГАИ, кандидат искусствоведения, доцент:
Помощь государства и в том, что академия существует, функционирует, работает. И здесь высокий конкурс поступления. Это тоже результат государственной политики. Это очень хороший фон, позитивный. Если бы его не было, я бы не мог о результатах таких выдающихся говорить. Но они есть. И мы эти результаты видим не в какой-то далёкой советской эпохе, а каждый год это создаём. За последние 10 лет три наших дипломных работы отмечены Специальной премией Президента РБ. Мы рады всем коллективом, что молодой педагог Игорь Соловьёв стал обладателем 4 высших наград в области промышленного дизайна – европейской премии Red Dot.

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

Это впервые за всю историю этого конкурса, который можно назвать «Оскаром» в области дизайна. Вот наш педагог, наш выпускник является обладателем такой премии. И не потому что он имел доступ к каким-то уникальным технологиям, а прежде всего оттого, что он находился в среде, которая воспитывала в нём тягу к знанию, к освоению. 

Люди в материале: Юрий Бондарь, Александр Суша, Михаил Борозна, Игорь Соловьев

 
 
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О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
 
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