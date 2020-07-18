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В Барановичах смертельное ДТП: погиб мотоциклист (официальная информация)
18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла в 12.27 часов. По предварительной информации: 31-летний горожанин управлял мотоциклом «Ямаха».
Двигаясь по улице Пролетарская, мужчина не справился с управлением транспортного средства, допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание.
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Авария произошла в 12.27 часов. По предварительной информации: 31-летний горожанин управлял мотоциклом «Ямаха». Двигаясь по улице Пролетарская, мужчина не...
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