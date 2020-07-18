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В Барановичах смертельное ДТП: погиб мотоциклист (официальная информация)

18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла в 12.27 часов. По предварительной информации: 31-летний горожанин управлял мотоциклом «Ямаха».

В Барановичах смертельное ДТП: погиб мотоциклист (официальная информация)

Двигаясь по улице Пролетарская, мужчина не справился с управлением транспортного средства, допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание.



От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия, 18-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализирована. На месте происшествия работает ГАИ и СОГ.

В Барановичах смертельное ДТП: погиб мотоциклист (официальная информация)


Госавтоинспекция напоминает, при управлении мотоциклом необходимо быть всегда внимательным и рассудительным. Умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями мотоцикла, не превышать установленный скоростной режим. Необходимо постоянно оценивать дорожную обстановку, не допускать резких необдуманных манёвров.

 
 
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  Авария произошла в 12.27 часов. По предварительной информации: 31-летний горожанин управлял мотоциклом «Ямаха». Двигаясь по улице Пролетарская, мужчина не...
 
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