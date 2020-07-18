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Прокурор не исключил намеренный поджог собора Святых Петра и Павла в Нанте

18.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Нанте пожарным удалось локализовать огонь, охвативший собор Святых Петра и Павла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокурор не исключил намеренный поджог собора Святых Петра и Павла в Нанте

Возгорание произошло рано утром 18 июля. Оно распространилось в центральной части одной из самых крупных церквей Франции. Огонь полностью уничтожил старинный орган.

Прокурор не исключил намеренный поджог собора Святых Петра и Павла в Нанте

Прокурор города не исключил намеренный поджог собора. Президент Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пожарным, которые «рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов».

Собор XV века в Нанте строился 457 лет. Его создание завершилось в XIX веке. Он лишь на шесть метров ниже известного Нотр-Дама.

Люди в материале: Эммануэль Макрон

 
 
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Новости Франции. В Нанте пожарным удалось локализовать огонь, охвативший собор Святых Петра и Павла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание...
 
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