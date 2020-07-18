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«Славянский базар» в Витебске: сегодня в программе – песенные конкурсы, спортивные состязания и уличные представления

18.07.2020 16:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Славянский базар» в Витебске: сегодня в программе – песенные конкурсы, спортивные состязания и уличные представления

На «Славянском базаре» сегодня – День молодёжи. На площадях и концертных площадках – юные, амбициозные и талантливые.  

Площадь Победы сегодня собрала представителей самых разных течений. Уличные художники, танцоры, любители дворовых игр – места на самой большой площади Беларуси хватает всем. Витебск сегодня и одна спортивная площадка, на центральных улицах города состоялся молодёжный забег и у стен амфитеатра  – чемпионат по гиревому спорту.     

К этому дню приурочили и открытие в Витебском госуниверситете современной спортивной площадки под отрытым небом. Комплекс подойдёт и для любителей, и для профессионалов.  На тысяче квадратных метрах – многофункциональный спортгородок, где одни часами смогут тренироваться на турнике, другие – отрабатывать броски на баскетбольной площадке, третьим никто не помешает на беговой дорожке. Для легкоатлетов и сектор для прыжков в длину. Еще футбольное поле с искусственным покрытием и даже волейбольная площадка. Одновременно здесь смогут заниматься около 200 человек.    

На фестивале пришло время для песенных конкурсов. В этом году от участников требуется максимальная концентрация, в один день они исполняют сразу две песни. Первый тур у детей только что завершился, и через пару часов начинается второй. В конкурсе участвуют 17 вокалистов, каждый приехал за победой. 

Спортивные состязания, песенные конкурсы, уличные представления – фестиваль сегодня как настоящий базар. Ночью – большой концерт звёзд шансона, а через два часа на сцене летнего амфитеатра после длительного перерыва – мастера искусств Украины. Праздник в разгаре.  

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Теги: Витебск
 
 
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На «Славянском базаре» сегодня – День молодёжи. На площадях и концертных площадках – юные, амбициозные и талантливые.   Площадь Победы сегодня собрала...
 
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