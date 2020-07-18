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Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

18.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Поистине с ювелирной точностью эти оранжевые силачи объезжают фишки на асфальте. С филигранной меткостью снимают ковшом баскетбольной мяч и забрасывают его в импровизированную корзину.

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

А чего стоит забить небольшой гвоздь такой мощной машине! Здесь важны не только профессионализм и точность, но еще и выдержка.  

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Александр Демьянов, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Самое сложное – волнение. А так, если не спеша, можно все сделать.

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках


Дмитрий Лазаренко, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Вы знаете, конечно, грузить полегче автомобили и вагоны, чем все эти викторины. Оно, как бы, и разряд получаешь, и волнение.

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Александр Гончаров, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
В прошлом году я участвовал в соревнованиях и победил. Я прошел всю эстафету, но гвоздик не забил. В следующем году сделаем.

Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках


Этой строительной технике не составляет труда загружать и разгружать тонны щебня. Но во время состязания водителям задачу усложнили. Вместимость ковша чуть больше 4 тонн, а загрузить в самосвал нужно было 5. Но настоящие профессионалы справились и с этой миссией. 

Люди в материале: Александр Демьянов, Дмитрий Лазаренко, Александр Гончаров

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе...
 
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