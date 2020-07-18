|
Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А чего стоит забить небольшой гвоздь такой мощной машине! Здесь важны не только профессионализм и точность, но еще и выдержка.
Александр Демьянов, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Александр Гончаров, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)